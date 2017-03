Hier schlummern Millionen unter der Erde: Für den Bau des Wasserwerks in Ranna wurden 12 Millionen Euro investiert und 1300 Kubikmeter Stahlbeton verbaut. Seit Mai 2016 ist die neue Aufbereitungsanlage in Betrieb. Pro Sekunde werden 160 Liter Reinwasser gewonnen.

Glück im Unglück: Ein 40-Jähriger missachtete die Vorfahrt bei Pressath (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), kollidierte mit einem Audi und kam auf einer Verkehrsinsel zum Liegen - auf der Fahrerseite seines Wagens.

Die Fränkische Schweiz im Faschingsendspurt: Bei Umzügen am Faschingsdienstag in Pottenstein, Elbersberg, Waischenfeld, Plech, Willenreuth und Hollfeld verabschiedete die Region die fünfte Jahreszeit.

Beste Stimmung herrschte am Faschingsdienstag in der Auerbacher Innenstadt. Rund 5.000 Besucher aus der Region ließen sich von der guten Laune der Teilnehmer im Gaudiwurm anstecken. Insgesamt 39 Gruppen waren dabei. Die Themen reichten von US-Präsident Trump bis zu den nicht erlaubten Taufen in Ranna, vom Bergmannsfeuer bis zum bösen Wolf. Als Hotelpersonal im "Goldnen Löwen" mischten sich auch Bürgermeister und Stadträte unter die närrische Schar.