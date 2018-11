Zwei Zimmermeister sind das neue Hollfelder Prinzenpaar

HOLLFELD - Das Ehepaar Martina und Frank Fischer aus Weiher ist das Hollfelder Prinzenpaar 2018/19.

Das Bild zeigt von links: Elferratspräsident Stefan Dresel, das Prinzenpaar Martina und Frank Fischer, im Hintergrund der HFG Präsident Harald Linß und rechts die zweite Vorsitzende der HFG, Carina Neuner. Foto: Gerhard Leikam



Beide sind seit rund 17 Jahren in der Hollfelder Faschingsgesellschaft aktiv. Von Beruf sind beide Zimmerermeister. Ihre Hobbys sind Tanzen und Sport. Die närrischen Hoheiten sind Eltern von drei Jungen. Laut Faschingspräsident Harald Linß hat es einige Überzeugungskraft gekostet, um das Ehepaar von diesem Ehrenamt zu überzeugen.

Der erste Auftritt des Prinzenpaars ist beim Prinzentreffen am 6. Januar in Steinwiesen. Frank Fischer ist bekannt als Wagenbaumeister bei den Faschingsumzügen. In den vergangenen Jahren war er auch das „Mädchen für alles“. Die Fischers sind das siebte Prinzenpaar aus der Faschingshochburg Weiher.

