Zweite Haltestelle in Prüllsbirkig?

Entsprechender Antrag im Bauausschuss Pottenstein - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Die unschönen Schutzzäune entlang der B 470, eine zweite Bushaltestelle für Prüllsbirkig und eine neue Maschinenhalle in Steifling: Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am Montagabend verschiedenste Themen auf der Agenda.

Am Ortsende von Prüllsbirkig, in Richtung Pegnitz, soll eine zweite Bushaltestelle für den Schulbus nach Pottenstein eingerichtet werden. © Ralf Münch



Am Ortsende von Prüllsbirkig, in Richtung Pegnitz, soll eine zweite Bushaltestelle für den Schulbus nach Pottenstein eingerichtet werden. Foto: Ralf Münch



Die Prüllsbirkiger Familie Fuchs hatte den Antrag gestellt, eine zweite Hauptbushaltestelle für die Schulkinder im Ort einzurichten. Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) erklärte im Bauausschuss, dass es sich um eine Kreisstraße handle, auf der es sehr eng zugehe.

Andreas Berner vom Bauamt meinte: "Das Problem ist, dass die Kinder an unübersichtlicher Stelle die Straße queren müssten." Einen Ortstermin habe es wegen des Antrags schon gegeben. Mit dem Ergebnis, dass die Polizei eine Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer nicht befürwortet. "Da kannst du sowieso keine 50 fahren", so Berner.

Grunderwerb als Bedingung

Dritter Bürgermeister Josef Schrüfer (FWG) erkundigte sich, wie viele Kinder die Bushaltestelle nutzen würden. Fünf, antwortete Berner. Die neue Bushaltestelle sei nur für die Kinder, die nach Pottenstein in die Schule fahren. Die Kinder, die nach Pegnitz müssen, nutzten die bereits bestehende.

Laut Bürgermeister Frühbeißer gibt es im Gemeindebereich viele solcher Situationen. Man müsse mit dem Grundstückseigentümer klären, ob er sein Gelände zur Verfügung stelle. Frühbeißer schlug vor: "Wir versuchen mal, wie es mit dem Grunderwerb aussieht, dann sehen wir weiter."

Der Bauausschuss nickte außerdem ein Vorhaben der Familie Zambelli ab: Wegen des Garagenumbaus auf dem Gelände an der Hauptstraße soll die Zufahrt geändert werden. In Vorderkleebach würde eine Interessentin gerne bauen. Doch laut Flächennutzungsplan liegt ihr anvisiertes Grundstück im Außenbereich. "Eine Genehmigung ist nicht vorstellbar, es sei denn, man stellt einen Bebauungsplan auf", so Frühbeißer. Wenn mehrere Interessenten vorhanden seien, werde man eventuell Bauland ausweisen.

Die Daumen der Mitglieder des Ausschusses zeigten bei einem Bauantrag aus Haselbrunn nach oben. Dort sollen zwei Dachgauben an ein Haus angebaut werden. Am Ortsende von Prüllsbirkig in Richtung Oberhauenstein ist ein neues Einfamilienwohnhaus mit Geräteschuppen geplant, die Erschließung erfolgt auf eigene Kosten.

In Mandlau soll das Dach eines Gebäudes ausgebaut werden. Angedacht sind Dachgauben und ein Balkon. In Haßlach ist Ähnliches geplant: Das Dachgeschoss soll ausgebaut werden. Der Bauausschuss empfahl aber zu prüfen, ob die Dachgaube aus optischen Gründen mittig angeordnet werden könnte. Im Bauantrag ist zu sehen, dass die Gaube auf der rechten Seite des Daches sitzen soll. In Püttlach soll ein neues Einfamilienwohnhaus entstehen. Mit den Nachbarunterschriften sei es etwas schwierig, so Frühbeißer, da die Eigentümer in Amerika lebten. Eine neue Maschinenhalle auf zehn Mal 20 Meter ist in Steifling geplant. Doch die Fläche liegt im Außenbereich. Berner wies darauf hin, dass der Antragsteller keine Privilegierung habe, also auch nicht im Außenbereich bauen dürfe. Frühbeißer schlug vor, mit dem Landratsamt zu klären, ob und unter welchen Umständen das Vorhaben umgesetzt werden könne.

Wie berichtet, sind die neuen Schutzzäune entlang der B 470 für viele Menschen ein optisches Ärgernis. Die Stadt wolle mit dem Staatlichen Bauamt klären, ob man die Zäune eingrünen könne, informierte Frühbeißer die Ausschussmitglieder. Außerdem gibt es zurzeit Probleme mit dem E-Plus-Handyempfang in Pottenstein. "Das liegt am Standort Riegelstein, wo der Turm steht. Von dort ist die Verbindung nach Pottenstein gestört", sagte der Bürgermeister. Nächste Woche sei die nötige Baumaßnahme abgeschlossen, dann dürfte der Empfang wieder das sein.

Der Kirchenbirkiger Ortssprecher Reinhard Bauer regte an — nachdem ihn Bürger darum gebeten hatten — in Trägweis die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu beschränken. Frühbeißer: "Wir geben das weiter."

LUISA DEGENHARDT