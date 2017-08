Zwetschgenbrand aus der Höhle schmeckt teuflisch gut

Nach 13 Monaten Cuvée aus der Teufelshöhle geborgen - vor 41 Minuten

POTTENSTEIN - Alle waren gespannt: Wie würde der Inhalt des Zwetschgenbrand-Cuvées schmecken, den die Bayerischen Edelbrand-Sommeliers vor über einem Jahr in der Teufelshöhle Pottenstein eingelagert hatten? Die Experten waren sich einig: „Ein harmonisches Geschmacksaroma.“

Da ist das Ding: Das Fass mit Zwetschgenbrand wurde aus der Teufelshöhle geborgen. © Berny Meyer



Da ist das Ding: Das Fass mit Zwetschgenbrand wurde aus der Teufelshöhle geborgen. Foto: Berny Meyer



Franziska Kormann aus Moggast ist einer von 40 Edelbrandsommeliers, deren Brand in dem Fass enthalten ist: „Der erste Eindruck war sehr positiv. Sehr feingliedrig mit einer geringen Holznote.“ Bei der Bergung des Eichenholzfasses war auch Markus Rauppach zugegen, der zweite Vorsitzende des Verbandes Bayerischer Edelbrandsommeliers. Er schmeckte und roch Karamell-, Zimt- und Vanilletöne sowie Schokolade und Röstaromen heraus. „Und dann schmeckt es noch wie ein Rumtopf.“ Aus jeder Ecke Bayerns komme eine besondere Note.

Auch Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer probierte ein Gläschen. „Sehr fruchtig und angenehm mild. Einfach teuflisch gut.“ Insgesamt waren sechs Fässer mit Zwetschgenbrand-Cuvées an verschiedenen Orten in Bayern deponiert worden. Nun möchte man wissen, wie sich die Lagerung aufgrund der unterschiedlichen Lagerung auf die Entwicklung ausgewirkt hat. Die Edition wird in Flaschen abgefüllt und an Liebhaber verkauft.