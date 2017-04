Zwillinge aus Auerbach werden ständig verwechselt

Ernestine und Doris aus Auerbach ähneln sich augenscheinlich sehr, sind in manchen Dingen aber ganz unterschiedlich - vor 1 Stunde

AUERBACH - Doris Sebald und Ernestine Plank sind zwei von neun Kindern einer Großfamilie. Die zwei sind keine normalen Schwestern. Sie sind Zwillinge und haben viel zu erzählen.

Die Zwillinge Doris und Ernestine sitzen oft in der Küche des Elternhauses zusammen und trinken Kaffee. Die Schwestern haben eine enge Beziehung und sprechen über alles. © Annika Endres



Die Zwillinge Doris und Ernestine sitzen oft in der Küche des Elternhauses zusammen und trinken Kaffee. Die Schwestern haben eine enge Beziehung und sprechen über alles. Foto: Annika Endres



Die Türklingel läutet, ein Hund fängt das Bellen an. Wenn man Doris Sebald besucht, begrüßt einen zuerst der kleine Jack Russell Terrier Benschi. In der gemütlichen Küche sitzt ihre Zwillingsschwester Ernestine Plank. Auf den ersten Blick sehen die beiden unterschiedlich aus. Aber wenn sie sich nebeneinander setzen und man mit ihnen spricht, werden die vielen Gemeinsamkeiten sichtbar.

Fast identisch

Doris trägt ein lila T-Shirt. "Sie wollte das heute auch anziehen", sagt die 59-Jährige und zeigt auf ihre Schwester. Auch die Halsketten der beiden sind fast identisch. Und das ohne Absprache. Aber nicht nur der Kleidungsstil ähnelt sich sehr. Die beiden stimmen bei fast allem überein und antworten oft gleichzeitig. Man merkt sofort, dass sie eine sehr enge Verbindung zueinander haben.

Wenn es einer schlecht geht, merkt die andere es auch in der Ferne. "Letztes Jahr zu Ostern sind wir zu zweit ins Krankenhaus gekommen. Ich wegen einer Schulterverletzung, und sie lag schon drin, ohne dass wir das wussten", sagt Doris.

Im Sommer waren beide kurz hintereinander beim Arzt. Eine wurde von einer Wespe ins rechte Knie gestochen, die andere am Tag zuvor ins linke. Auch sonst merken die Schwestern, wenn irgendetwas nicht stimmt. Dann telefonieren sie. "Das spürt man einfach", sagt Ernestine.

Doch die beiden ähneln sich nicht in allem. "Ernestine ist allergisch und mag oft Sachen nicht, die ich mag", sagt Doris. Sie selbst isst gerne exotisch mit vielen Gewürzen, auch Fisch uns Scampis mag sie. Ernestine dagegen liebt Deftiges und ist kein Fan von exotischen Gerichten. Auch ihr Männergeschmack ist verschieden. Doris wollte lieber einen ruhigen Mann, Ernestine einen lebhaften, der gerne tanzen geht. "Die haben wir zum Glück auch gefunden", sagt Doris.

In der Schule haben die zwei oft Streiche gespielt. Bis sie 14 Jahre alt waren, trugen sie die gleiche Kleidung. So konnten die Lehrer sie kaum auseinander halten. "Wir saßen nebeneinander und haben die Tests getauscht. So hat jede das geschrieben, was sie wusste", erzählt Doris.

Falschen Po erwischt

Auch die Eltern taten sich manchmal schwer, ihre Töchter zu unterscheiden. Glücklicherweise hat Ernestine ein kleines rotes Muttermal am Kopf. "So konnte uns wenigstens die Mutter auseinander halten. Unser Vater aber tat sich oft schwer", sagen die Zwillinge. Als sie noch jünger waren, waren sie auf einem Weiher Schlittschuh laufen. Doris’ Mann, den sie damals schon kannte, war auch dabei. Die Schwestern hatten die gleiche Kleidung an. Eine Jeans und einen Pullover mit großem Pelzkragen. "Auf einmal nimmt mein Mann Anlauf und wollte mir auf den Po hauen. Aber hat Ernestine erwischt. Wir haben so gelacht", erzählt Doris. Die beiden lachen.

Nicht nur die Männer taten sich schwer, die beiden auseinander zu halten. Auch Freunde, welche die Zwillinge von klein auf kennen, können sie immer noch nicht unterscheiden. Doch sie haben einen Tipp: "Die meisten, die Ernestine in der Stadt sehen, warten immer und beobachten erst. Sie schaut nämlich immer etwas böse und wirkt gestresst. Dann, wenn sie grinst, wissen die Leute wer von uns es ist", so Doris.

Das Verhältnis der beiden ist sehr eng. "Wir helfen uns immer, egal was passiert", sagt Ernestine. Die Großfamilie kommt immer wieder im Elternhaus zusammen, in dem Doris wohnt. Auch zu Ostern gibt es ein großes Fest, zu dem auch die anderen sieben Geschwister kommen.

Sie sehen sich oft, das war nicht immer so. Ernestine war in jüngeren Jahren einmal zwei Wochen in Paris, ohne sich zu melden. Da hat Doris gemerkt, dass es komisch ist, wenn die Zwillingsschwester nicht da ist. "Es war ein ganz blödes Gefühl. Ernestine wollte es mir nicht glauben. Erst als ich im Urlaub war, hat sie es verstanden."

Doch bei aller Ähnlichkeit: Ein paar Unterschiede müssen sein. Als sie sich in der Küche umsehen, entdecken die Schwestern noch einen. "Ich sticke sehr gerne. Die Bilder an der Wand habe ich selbst gemacht. Doris strickt viel lieber. Das mache ich nicht so gerne", sagt Ernestine.

Insgesamt allerdings scheinen die Schwestern mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu haben. Und eine ganz besondere Beziehung.

ANNIKA ENDRES