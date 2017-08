Zwischen traditioneller Blasmusik und fetzigem Rock

ASV-Zeltkerwa: Umfangreiches musikalisches Programm — Seniorentag auf Mittwoch verschoben — After-Work-Party - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Bald ist es wieder so weit: In nicht einmal zwei Wochen wird die Pegnitzer Zeltkerwa eröffnet. Ein Überblick, was die Besucher erwartet.

2016 hat es eine halbe Stunde gedauert, bis die ASV‘ler den Baum aufgestellt hatten. Wie viel Zeit sie wohl dieses Mal brauchen? © Archivfoto: Ralf Münch



Mit dem traditionellen Umzug durch die Stadt zum Festplatz auf dem ehemaligen K & P-Gelände in der Badstraße erwacht die Kerwa-Stimmung in der Stadt: Wenn am Straßenrand Kinder, Eltern und Großeltern stehen und darauf warten, dass die Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft des ASV mit Pferden und natürlich dem Kerwa-Baum vorbei kommen. "Wer hod Kerwa?" – "Mir ham Kerwa", grölen die Sportler begeistert und verbreiten Kerwa-Stimmung. Beginn ist um 18.30 Uhr, Zeltbetrieb herrscht bereits ab 18 Uhr. Doch erst wenn Bürgermeister Uwe Raab das erste Fass ansticht, beziehungsweise wenn die ASV‘ler den Baum aufgestellt haben, wird sich das Festzelt vermutlich füllen. Um die musikalische Untermalung beim Baumaufstellen kümmert sich die Trachtenkapelle. Mit dabei ist auch der Trachtenverein.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr der Seniorentag am Mittwoch statt. Beginn im Festzelt ist ab 17 Uhr und für Unterhaltung sorgen die Original Weidener Musikanten. Der Grundstock der Stadt- und Jugendblaskapelle Weiden wurde im Jahr 1964 unter dem Namen "Riedlbauer Jugendkapelle Weiden" gelegt. Im Jahr 1991 nahm die Kapelle eine Musikkassette auf und tritt seitdem unter dem Namen Original Weidener Musikanten auf.

Dass die Pegnitzer After-Work-Parties feiern können, beweisen sie im Winter, wenn beim Adventsdorf ebenfalls eine Feier zum Feierabend steigt.

Auf der ASV-Kerwa hat die Party allerdings Premiere: Beginn am Donnerstag, 24. August, ist um 18 Uhr. Die Veranstalter des ASV Pegnitz versprechen das beste aus den Charts und den 1990er Jahren. Gruppen können für diesen Abend Tischreservierungen vornehmen; der Eintritt kostet zwei Euro. Rockig wird es am Tag darauf: Die Band Zeitgeist spielt ab 21.30 Uhr im Festzelt. Die fünf Musiker covern Lieder der Bands "Die Böhsen Onkelz" und "Freiwild". Der Biergarten ist an diesem Abend bereits ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Richtig bunt geht es am Samstagnachmittag weiter: "Die fröhliche Kinderbühne" erzählt den Kerwamadla und -boum von morgen, "wie der Kaschber über‘s große Meer fuhr". Der Eintritt zu diesem Spektakel, das von 14.30 bis zirka 15.30 Uhr dauert, ist frei. Ab 14 Uhr herrscht an diesem Tag schon Festzeltbetrieb.

Ab 20 Uhr spielt die Stimmungsband "Grögötz Weißbir"; der Eintritt beträgt an diesem Abend fünf Euro pro Person. Im Namen sind die Gründungsmitglieder Gröninger, Götz, Weiß und Birner verewigt. Inzwischen ist die Band aus der Oberpfalz jedoch fünfköpfig und tourt seit fast zehn Jahren zwischen Norddeutschland und der Schweiz.

Zum Kirchweihsonntag startet der Festzeltbetrieb bereits ab 10 Uhr, Helmut Richter sorgt von Anfang an für musikalische Unterhaltung. Zeitgleich findet in der Innenstadt der "Kerwa-Markt" statt. Ab 15 Uhr unterhalten die "Hohenmirsberger Juramusikanten". Gegen 22 Uhr schließt sich ein Feuerwerk an.

Der letzte Kerwa-Tag beginnt um 11.30 Uhr, bevor der Alleinunterhalter Old Teddy um 16 Uhr zum Tanz-Tee aufspielt. Für den Kerwa-Ausklang sorgen die Speckbachtaler ab 19 Uhr.

Umleitung hinfällig

Für die Zeit der ASV-Zeltkerwa gibt es keine Verkehrsumleitung über den Parkplatz des früheren Pep-Geländes, wie sie momentan ausgeschildert ist (wir berichteten). "Darauf haben sich alle Fachstellen verständigt", erklärt Bürgermeister Uwe Raab auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

kgoe