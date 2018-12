Pendler-Chaos: Zugverkehr nach Streikende noch eingeschränkt

In Franken rollte bis 9 Uhr kein Zug - Verzögerungen und Ausfälle dauern an - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Das Bahn-Chaos am Montagmorgen ist perfekt: Die Tarifverhandlungen, so sieht es zumindest die Gewerkschaft EVG, mit der Bahn stocken. Von 4 bis 9 Uhr legten auch in Franken die Angestellten ihre Arbeit nieder. Als Folge hat die Bahn den Zugverkehr im Großraum Bayern komplett eingestellt. Hier gibt's alle Entwicklungen im Live-Ticker.

Pendler warten am Bahnhof Postbauer-Heng auf den Zug. Eine Szene, wie sie am Montagmorgen an den meisten fränkischen Bahnhöfen zu sehen war. © Matthias Weichmann



Pendler warten am Bahnhof Postbauer-Heng auf den Zug. Eine Szene, wie sie am Montagmorgen an den meisten fränkischen Bahnhöfen zu sehen war. Foto: Matthias Weichmann



Es wird ungemütlich, das ahnte die Bahn bereits im Vorfeld. "Stark beeinträchtigt" werde der Zugverkehr im ganzen Land am Montagmorgen, ließ die Unternehmensspitze verlauten. "Die Deutsche Bahn setzt alles daran, die Auswirkungen auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten." Am Montagmorgen um 4 Uhr liefen auch in Franken und Nürnberg die ersten Warnstreiks an. Im Karl-Bröger-Zentrum unweit des Hauptbahnhofes richtete die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine Sammelstelle für Angestellte ein.

Kurz vor 6 Uhr am Morgen gab die Bahn bekannt, den Zugverkehr im Großraum Bayern komplett einzustellen. Das bedeutet: Kein einziger Regionalzug verlässt am Montagmorgen den Bahnhof. Aus dem Umfeld der Streikenden war zu vernehmen, dass man sich zuerst auf Stellwerke und Werkstätten konzentriere. Die Bahn rechnet damit, dass die Folgen des Ausstandes bis in die Montagabendstunden spürbar sein werden. "Die DB bedauert, dass die Reisenden, darunter viele Arbeitnehmer, in der Adventszeit möglicherweise mehr Zeit und Geduld aufbringen müssen, um an ihr Ziel zu kommen."

Tarifverhandlungen geplatzt: Das steckt hinter dem Streik

Hintergrund des Streiks sind die geplatzten Tarifgespräche zwischen der Gewerkschaft EVG und der Bahn. Bereits am Samstag gingen beide Parteien in Hannover ohne ein Ergebnis auseinander. Die Bahn spricht von einer "völlig überflüssigen Eskalation" und schiebt die Verantwortung der Gewerkschaft zu. "Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden mitten in der Weihnachtszeit", erklärte Personalvorstand Martin Seiler. Die EVG hingegen kritisiert das Lohnangebot der Konzernspitze als deutlich zu niedrig.

Man wolle erst wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die Bahn deutlich nachbessere, sagte EVG-Bundesgeschäftsführer Torsten Westphal. "Die jetzt angekündigten Warnstreiks werden nicht mehr zu verhindern sein, unsere Mitglieder sind hochmotiviert." Die Gewerkschaft vertritt rund 160.000 Beschäftigte und ist damit deutlich größer als die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die etwa 34.000 Mitglieder vertritt. Die jedoch hält sich bislang zurück und will am kommenden Dienstag erneut mit der Bahn verhandeln.

"Die erzielten Teilergebnisse rechtfertigen die Fortsetzung der Verhandlungen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky. Man habe Fortschritte bei der Gestaltung der Schichtpläne erzielt und sich auf die Höhe der Feiertags- sowie Nachtzulagen verständigt. Nach Bahn-Angeboten habe man zudem eine Entgelt-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen sowie eine Einmalzahlung von 500 Euro angeboten. "Wenn, dann rappelt die Kiste im neuen Jahr", sagte Weselsky.

Sie haben auch Geschichten rund um ihre Zugfahrten zu erzählen? Treten Sie der jeweiligen Facebook-Gruppe bei:

1. Da sind zunächst die Regional- und S-Bahnen in Richtung Bamberg über Erlangen und Forchheim sowie die verbunden Nebenstrecken. Hier können Sie der Facebook-Gruppe beitreten!

2. Die Facebook-Gruppe für Bahnfahrer von und in Richtung Würzburg plus alle Nebenstrecken findet sich unter diesem Link.

3. Wer die Strecke Richtung Ansbach Schwabach, Roth und Treuchtlingen nutzt, ist hier genau richtig. Unter diesem Link können Sie der Gruppe beitreten.

4. Alle, die in Richtung Neumarkt, Regensburg, Allersberg oder München unterwegs sind, sollten sich in dieser Facebook-Gruppe beteiligen.

5. Zu guter Letzt gibt es noch eine Seite für die Reisenden in Richtung Pegnitz und Bayreuth und die Nutzer der Gräfenbergbahn. Hier können Sie der Gruppe beitreten. Die fünf Facebook-Gruppen werden von unserer Redaktion betreut und moderiert.

Uns geht es nicht darum, den Zug der Zeit ins negative Licht zu rücken, sondern zu dokumentieren, wie das Leben in und mit der Bahn aktuell funktioniert. Was ist gut, was läuft verkehrt? Die Ergebnisse fassen wir zusammen und liefern Hintergrundberichte.

tl/ama/krei