Penis in Bäckerei gezeigt: Serien-Exhibitionist gefasst

Opfer erkannte den Mann wieder und rief die Polizei - Festnahme - vor 47 Minuten

HASSFURT - Nachdem ein 25-Jähriger am Samstagmorgen vor zwei Frauen seine Hose herunterließ und sein Geschlechtsteil entblößte, konnte eine Streife den Mann kurze Zeit später in Haßfurt (Lkr. Haßberge) festnehmen. Der 25-Jährige ist wohl auch für zwei zurückliegende Fälle verantwortlich.

Am frühen Samstagmorgen hat ein zunächst Unbekannter vor zwei Damen "Am Distelfeld" seine Hose heruntergelassen und den Frauen sein Geschlechtsteil gezeigt. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Mann flüchten. Als eine der beiden Geschädigten den Exhibitionisten gegen 11 Uhr in einer naheliegenden Bäckerei wiedererkannte, konnte eine Streife den 25-Jährigen allerdings festnehmen.

Er ist nach Erkenntnissen der Polizei auch für zwei weitere Fälle von Exhibitionismus in der gleichen Bäckerei verantwortlich. Diese ereigneten sich kurz vor Weihnachten 2018. Dabei entblößte er ebenfalls sein Geschlechtsteil. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freien Fuß.

evo