Perfekte Rettungsgasse verblüfft bayerische Retter

THW: "Dieses positive Beispiel soll nicht ungezeigt bleiben" - vor 42 Minuten

FREISING - Attacken auf Rettungskräfte, Gaffer und dreiste Blockierer: Seit Jahren reißen die Negativschlagzeilen auf Deutschlands Autobahnen nicht ab. Jetzt beweist eine vorbildliche Rettungsgasse in Oberbayern, dass es auch anders geht. Selbst die Rettungskräfte sind verblüfft.

Das Technische Hilfswerk (THW) in Freising hat sie gesehen. Sie ist, glaubt man den Hilfeschreien von Rettungskräften, seltener als ein Einhorn - auf der A92 bei Freising, da war sie aber da: die perfekte Rettungsgasse. Vergangene Woche übersah ein Kleintransporter beim Überholen ein Auto, die Straße glich einem Trümmerfeld. Immer wieder haben Retter in solchen Situationen mit Blockierern und Gaffern zu tun. Doch nicht hier, nicht an diesem Tag: Das THW und die Feuerwehr konnten schnell und problemlos an die Unfallstelle vordringen.

"Das habe ich ja noch nie gesehen", sollen die Retter des THW die Rettungsgasse kommentiert haben, heißt es in einem Facebook-Post, der mittlerweile über 2000 Mal geteilt wurde. Dort loben die Einsatzkräfte: "Wir finden, zwischen den ganzen Negativschlagzeilen mit nicht gebildeten Rettungsgassen darf man dieses überaus positive Beispiel nicht ungezeigt lassen."

tl