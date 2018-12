Der Adventsmarkt rund um die malerische Elisabethenkirche gehört zu den Highlights der Bamberger Vorweihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende öffnete er auch in diesem Jahr wieder seine Pforten und Kunstaussteller und Handwerker aus der Region präsentierten ihre selbstgemachten Stücke. Am Adventssonntag spielte das Wetter zwar nicht ganz mit, aber mit Regenschirmen und einer heißen Tasse Glühwein ausgestattet, trotzten die dennoch zahlreichen Besucher dem Regen und für die kleinen Besucher schaute sogar der Nikolaus vorbei.

Rot-weiße Schals und Flaggen so weit das Auge reicht - der FC Bayern München schickte am Sonntag seinen prominentesten Vertreter nach Kersbach: Uli Hoeneß mischte sich im Fanclub unter die Anhänger und signierte etliche Trikots. Anstatt Buhrufe und Pfiffe wie zuletzt gab's hier strahlende Kinderaugen. Im Anschluss kamen auch die anstehenden Personalplanungen des Rekordmeisters zur Sprache.

Ein Duft von Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen machte sich am Wochenende in der Kreisstadt Roth breit: Der Weihnachtsmarkt präsentierte sich mit den buntesten Lichtern und den vielfältigsten Leckereien. Den Höhepunkt für alle Kinder gab's dann am Samstag, als das Christkind seinen Prolog vortrug und für so manche Gänsehautmomente sorgte.