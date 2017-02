Pferd stürzt auf Reiterin und kollidiert mit Auto

Das Tier rannte nach Sturz auf die Straße - Frau schwer verletzt - vor 1 Stunde

MICHELAU - Ein Ausritt über einen Feldweg im Landkreis Lichtenfels endete am Mittwochnachmittag gleich mit zwei Unfällen. Die 50-jährige Reiterin verletzte sich schwer, ihr Pferd stieß auf der Straße mit einem Auto zusammen.

Zwei Frauen machten am Mittwochnachmittag mit ihren Pferden einen Ausritt. Auf einem Feldweg in Lettenreuth rannte eines der Tiere ohne erkennbaren Grund plötzlich los. In einer Kurve rutschte das Pferd aus und fiel dabei auf seine Reiterin. Die Frau zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Lichtenfels geflogen werden.

Das Pferd, das völlig außer Kontrolle war, rannte nach dem Sturz weiter und querte eine Staatsstraße. Im diesem Moment kam ein Peugeot vorbeigefahren, mit dem das Pferd zusammenstieß. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro, die hintere Türe wurde eingedrückt. Das Pferd überlebte den Unfall scheinbar unbeschadet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion