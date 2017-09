Pferdekutsche umgekippt: 77-Jährige starb im Krankenhaus

Das Pferd erschrak plötzlich und rannte in eine Hecke - vor 1 Stunde

BERGRHEINFELD - Ein schwerer und zugleich ungewöhnlicher Unfall passierte am Montagnachmittag in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt: Eigentlich wollten ein 79-Jähriger und seine Frau nur ein paar schöne Stunden in einer Pferdekutsche verbringen, doch die 77-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus verstarb.

Laut Polizei war der 79-Jährige zusammen mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau mit einer Pferdekutsche in der Straße "Im Keilgarten" unterwegs, als ein entgegenkommender Traktor an der Kutsche vorbeifuhr.

Plötzlich schreckte das Pferd auf und rannte in eine Hecke. Dadurch kippte die Kutsche zur Seite. Der Mann und seine Frau verletzten sich lebensgefährlich und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In der Nacht auf Dienstag erlag die 77-Jährige ihren Verletzungen.

Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Unfallhergang.

Dieser Artikel wurde am 26. September um 8.37 Uhr aktualisiert.

