Pizza-Plünderung: Dreiste Diebe beklauen Lieferdienst

Täter raubten Thermoboxen mit Essen aus dem Kofferraum - vor 4 Stunden

WÜRZBURG - Pizza-Drama mitten in Würzburg: Nachdem ein Lieferant seinen Wagen am Straßenrand geparkt hatte, um schnell das Essen zur Haustür zu bringen, machten sich dreiste Diebe an seinem Kofferrraum zu schaffen. Drei Thermoboxen mit feinsten Pizzen waren plötzlich spurlos verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gegen 19.10 Uhr stellte ein Pizzalieferant in der Randersackerer Straße in Würzburg seinen Wagen ungesichert ab. Diese Chance ließ sich einer (oder mehrere) hungrige Täter nicht entgehen und raubten dreist drei Thermoboxen mit Essen aus dem Kofferraum. Als der Lieferant wenige Minuten später wiederkam, war das noch auszuliefernde Essen im Wert von 150 Euro spurlos verschwunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0931/4571732 melden.

