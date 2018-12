Pkw durchbricht Brückengeländer und stürzt in die Tiefe

ASCHAFFENBURG - Ein Pkw hat am Donnerstagnachmittag beim Auffahren auf den Stadtring ein Brückengeländer durchbrochen. Das Fahrzeug stürzte in die Tiefe und schlug mit der Front neben einem Bahngleis auf. Die Fahrerin kam offenbar mit dem Schrecken davon.



Eine 26-jährige Landkreisbewohnerin war gegen 14 Uhr am Donnerstag in der Ludwigsallee stadteinwärts unterwegs. Offenbar wollte die Frau nach links auf den Stadtring abbiegen. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach das Brückengeländer mit ihrem Auto. Sie stürzte mit ihrem VW etwa vier Meter in die Tiefe. Nachdem das Fahrzeug auf einer Grünfläche neben einem Bahngleis aufgeprallt war, gelang es der 26-Jährigen, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie blieb unverletzt, stand aber unter Schock und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch ungeklärt.

Die Bahnstrecke Aschaffenburg-Miltenberg war während der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Der stark beschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen. Nach der Bergung konnte die kurzzeitig gesperrte Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Darüber hinaus befanden sich die Bundespolizei, die Aschaffenburger Feuerwehr und die Stadtwerke im Einsatz.

