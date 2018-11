Place To Be Awards: Große Influencer-Sause in Berlin

Sylvie Meis, Sarah Harrison und Victoria Swarovski zu Gast - vor 1 Stunde

BERLIN - Es war das Mega-Event der Influencer-Szene am Wochenende in Berlin: Im Axel-Springer-Haus wurden die Place To Be-Awards an aufstrebende Social-Media-Stars verliehen. Allen voran ging es bei der Veranstaltung aber vor allem um das "Sehen und Gesehen werden". Dementsprechend extravagant war auch die Outfitwahl so mancher Gäste. Wir haben die Bilder!

evo