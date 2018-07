Plötzlich Millionär: Mittelfranke knackt Lotto-Jackpot

75-Jähriger erspielte bei Samstagsziehung fast sieben Millionen Euro - vor 42 Minuten

MÜNCHEN - Geldregen für einen Rentner aus Mittelfranken: Der 75-Jährige hat in der Lottoziehung vom Samstag den Jackpot geknackt und knapp sieben Millionen Euro gewonnen. Zum Erfolg führte ihn dabei eine über Jahre erprobte Strategie.

Wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte, spielt der Mann seit Jahren immer mit den gleichen Zahlen, einer Mischung aus Geburtstagsdaten und zufällig gewählten Glückszahlen. Als einziger in ganz Deutschland tippte der 75-Jährige damit sechs Richtige und die Superzahl - und gewann so exakt 6.931.434,90 Euro.

Zahlen führen schon zum zweiten Mal zum Gewinn

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rentner damit Erfolg hat. Im vergangenen Jahr gewann er mit fünf Richtigen aus seiner erprobten Zahlenkombination bereits knapp über 5000 Euro. Nun hat es erneut geklappt - nur dass der Gewinn diesmal um Vielfaches höher ist.

Die Investitionen dafür halten sich in Grenzen: Samt Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 belaufen sie sich auf genau 14 Euro. Was der frisch gebackene Millionär mit seinem Gewinn machen will, ist noch nicht klar: "Sowas will erstmal verdaut sein. Darum kann ich noch gar nicht sagen, wofür das viele Geld verwendet werden wird", wurde der 75-Jährige von Lotto Bayern zitiert. Seine erste Reaktion auf den Millionengewinn: "Jetzt fall ich aber gleich vom Hocker! Das ist ja unglaublich!"