Pöbelndes Pärchen am Drive-In-Schalter

Hupen und Beleidigungen: Es ging nicht schnell genug - vor 1 Stunde

NEUSTADT BEI COBURG - Wenig Geduld zeigte ein Pärchen am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in Neustadt bei Coburg. Erst äußerte das Pärchen seinen Unmut durch lautstarkes Hupen, dann beschimpften sie die Servicekraft hinter dem Schalter.

Einem Pärchen ging es am Sonntagabend am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants in Neustadt bei Coburg offensichtlich nicht schnell genug. Eine vor ihnen stehende Pkw-Fahrerin musste aussteigen, um ihre Bestellung aufzugeben, da sie zu weit vom Mikrofon der Sprechanlage entfernt stand.

Das dauerte dem Pärchen wohl zu lange, weswegen sie lautstark zu hupen begannen. Wegen des Lärms verstand die Servicekraft im Inneren des Restaurants allerdings nichts mehr von der Bestellung der Frau. Die Serviecekraft ging nach draußen und forderte das Pärchen auf, das Hupen einzustellen. Diese Aufforderung kommentierte der 34-jährige männliche Partner mit Pöbeleien und Beschimpfungen.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Ob die beiden ihr Essen noch zeitgerecht bekommen haben, ist nicht bekannt.

