Politiker fordern Reform des Eherechts

Heiratsalter soll ohne Ausnahme auf 18 Jahre festgelegt werden — Hohe Dunkelziffer bei Kinderehen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - In der Debatte über Kinderehen verlangen bayerische Fachberatungsstellen und Politiker eine grundsätzliche Festlegung des Heiratsalters in Deutschland auf 18 Jahre. Experten fordern eine Prüfung des Einzelfalls.

Diese beiden jungen afghanischen Bräute nehmen vollverschleiert an einer kollektiven Eheschließung in ihrem Heimatland teil. Im Eherecht gilt in Deutschland bislang strikt das Recht der Herkunftslandes. Foto: dpa



Die 16-jährige Miray ist mit ihrem Cousin und Ehemann Karim (28) aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Vor zwei Jahren wurden die beiden in ihrer Heimat miteinander vermählt. Ein Deal, den die beiden Väter der Großfamilie schon kurz nach Mirays Geburt ausgehandelt hatten. Für die jungen Eheleute war das nicht der Grund, dass sie ihre Heimat verlassen haben. Beide haben das Arrangement ihrer Eltern nicht infrage gestellt und akzeptiert.

In Afghanistan, aber auch in Syrien, dem Irak, und Bulgarien ist es nicht ungewöhnlich, dass minderjährige Mädchen verheiratet werden. In Deutschland sieht das anders aus. Hier darf frühestens mit 16 Jahren der Bund fürs Leben geschlossen werden und das, wie mehrfach berichtet, auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Nach Bekanntwerden der großen Zahl an Kinderehen in Deutschland werden nun Forderungen nach einer Reform des Eherechts laut. Bundespolitiker von Union, SPD und den Grünen verlangen, dass das Heiratsalter in Deutschland ausnahmslos auf 18 Jahre festgelegt wird.

Eingriff in Intimsphäre

Miray und Karim haben es indes als ungeheuerlichen Eingriff in ihre Intimspähre empfunden, dass Behörden und Frauenberatungsstellen Miray Hilfe anboten. Das Paar fürchtet, auseinandergerissen zu werden. Fälle wie den hier skizzierten gibt es ebenso wie das andere Extrem: 14, 15 oder 16 Jahre alte Mädchen, die in ihrer Heimat mit deutlich älteren Männern zwangsverheiratet werden.

Zwangsehen sind kein neues Phänomen. Dass sich die Zahl der Kinderehen aber im Zuge der verstärkten Einreise von Flüchtlingen nahezu verdoppelt hat, gibt Politik und Kinderschutzvereinigungen zu denken.

Inzwischen leben laut Ausländerzentralregister fast 1500 verheiratete ausländische Kinder und Jugendliche in Deutschland. 361 von ihnen sind sogar jünger als 14 Jahre alt.

Experten wie Monika Cissek-Evans von Jadwiga München, einer Fachberatungsstelle für Menschenhandel und Zwangsprostitution, geht davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt. „Wir kriegen doch gar nicht mit, in welchem Verwandtschaftsverhältnissen Flüchtlinge zueinanderstehen“, sagt sie. Kinderehen werden, so ihre Erfahrung, auch nicht nur im Ausland geschlossen. Auch hierzulande, erzählt Cissek-Evans, finden Imam-Hochzeiten statt — ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. „Die Jugendämter kriegen das doch nur mit, wenn etwas schiefgeht“, erklärt die Leiterin der Münchner Fachberatungsstelle. Kinder seien doch gar nicht in der Lage, ihre Rechte wahrzunehmen und sich Hilfe zu holen. Die Jadwiga-Leiterin sieht das Problem an anderer Stelle verortet: „Wir erkennen hier in Deutschland ja sogar Stellvertreter-Ehen an, da müsste man ansetzen.“ Deutschland dürfe einfach nicht jede Eheschließung aus jedem Land anerkennen.

„Kein pauschales Vorgehen“

Die betroffenen Mädchen pauschal aus den Familien herauszuziehen und in Jugendhilfeeinrichtungen zu stecken, hält Cissek-Evans für falsch: „Das Kind oder die Jugendliche muss in jedem Fall dazu gehört werden. Wenn es bleiben will, muss man das respektieren.“

Im Freistaat gibt es offiziellen Zahlen zufolge 161 weibliche Flüchtlinge unter 18 Jahren, die nach islamischem Recht verheiratet wurden. 21 der Mädchen sind jünger als 16 und sieben sogar unter 14 Jahre alt. Simone Strohmayr, frauenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, will das ändern. Die SPD-Parlamentarierin fordert wie Politiker anderer Parteien auch eine Verschärfung des Eherechts. „Bei uns gilt bislang strikt das Recht der Herkunftslandes. Wir sind in Deutschland und hier müssen unsere Gesetze Vorrang haben“, betont die promovierte Juristin.

Prof. Mathias Rohe, Leiter des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa, sieht das anders: „Wir müssen nicht zwingend das Mindestalter auf 18 Jahre anheben, wie von der Politik jetzt gefordert.“ Es sei doch möglich, Ehen ab 16 Jahren zuzulassen — „aber eben nur im Einzelfall, unter Aufsicht der Jugendbehörden“. Dabei müsse man auch auf die Praxistauglichkeit achten: Problematisch werde es, wenn den jungen Frauen durch eine neue Regelung etwa die Unterhaltsansprüche gegenüber ihrem Ehemann genommen würden.

„Es sind klare, leicht handhabbare rechtliche Regeln für den Umgang mit Kinderehen nötig — auch für solche, die informell in Deutschland geschlossen wurden“, sagt Rohe. Denn viele Verwaltungen seien mit der zunehmenden Zahl der Fälle inzwischen völlig überfordert.

MICHAELA ZIMMERMANN