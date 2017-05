Polizei fahndet mit Fotos öffentlich nach Einbrecher

Täter hob mit gestohlener Bankkarte mehrere Tausend Euro ab - vor 1 Stunde

GRETTSTADT - Bereits 2015 brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im unterfränkischen Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) ein. Dabei erbeutete der Täter neben Schmuck eine Bankkarte, mit der in den folgenden Tagen durch mehrere Abbuchungen weiterer Schaden entstand. Mit Fotos sucht die Polizei nach dem Täter.

Der mutmaßliche Einbrecher hob wenige Tage nach dem Bruch verschiedenen Automaten Geld ab. Foto: Polizei



Am 21. Oktober 2015 wurde bei dem Einbruch in Grettstadt neben Schmuck im Wert von 5000 Euro auch eine Bankkarte gestohlen. In den darauffolgenden Tagen wurden von dem zugehörigen Bankkonto rund 4500 Euro abgehoben. Da der Unbekannte die letzten Abhebungen in Hamburg durchführte, ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann aus dem Raum Hamburg stammt oder sich dort aufhält.

Durch die Veröffentlichung mehrerer Fotos hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu der gesuchten Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 in Verbindung zu setzen.

