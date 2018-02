Polizei findet tote Frau in Wohnung: Ehemann unter Verdacht

58-Jähriger festgenommen - Hintergründe noch unklar - vor 1 Stunde

SCHWANDORF - Nach einem Telefonhinweis rückte die Polizei zu einer Wohnung in Schwandorf aus und fand dort eine tote Frau. Der Ehemann befand sich in der Wohnung und wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr alarmierte ein Angehöriger der 65-Jährigen die Polizei, um deren Tod mitzuteilen. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung im Schwandorfer Zentrum eintrafen fanden sie einen leblosen Fraukörper vor. "Sie wurde augenscheinlich Opfer einer Gewalttat", teilte die Polizei mit. In der Wohnung hielt sich zu dieser Zeit auch noch der 58-jährige Ehemann des Opfers auf.

Die Polizei nahm diesen wegen der Verdachts eines Tötungsdelikts vorläufig fest. Noch am Nachmittag übernahm die Kripo Amberg die Ermittlungen vor Ort. Die Spurensicherung sicherte in der Wohnung mögliche Tatspuren und die Ermittler des Fachkommissariates K1 führten bereits ersten Befragungen und Vernehmungen durch. Auch der Leiter der Staatsanwaltschaft machte sich vor Ort ein Bild von der Situation.

Die erste vorläufige Obduktion ergab Tod durch Gewalteinwirkung gegen den Hals. Der Mann könnte ein Motiv haben: Er war wohl mit der momentanen Lebenssituation unzufrieden. Der Mann wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.