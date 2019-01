Polizei stoppt zugedröhnten Paketzusteller in Selbitz

Drogentypische Merkmale waren laut Polizei nicht zu übersehen

SELBITZ - Ein unter Drogeneinfluss fahrender Paketzusteller aus Hof flog in der Nacht zum Freitag bei einer Verkehrskontrolle in Dörnthal bei Selbitz auf. Den Mann erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine hohe Geldstrafe sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Fahnder der Polizeiinspektion Naila stoppten den 25-Jährigen aus Hof, da die Beamten "drogentypische Merkmale hinsichtlich seines Aussehens" bemerkten. Schnell war der Mann als verkehrsuntüchtig entlarvt. Unumwunden gab er auch zu, einen Joint geraucht zu haben.

Da auch der Drogenvortest positiv verlief, musste der Fahrer seinen Mercedes-Sprinter abstellen und zur Blutentnahme auf das Präsidium mitkommen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von über 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Zusätzlich unterrichten die Beamten die Führerscheinstelle über den Rauschgiftkonsum.

