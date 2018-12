Polizei versorgt zweijährigen Ausreißer mit frischen Windeln

Junge spazierte im Schlafanzug mutterseelenallein durchs oberfränkische Selb - vor 1 Stunde

SELB - Am Freitagmorgen rückte eine Streife der Marktredwitzer Polizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Selb aus: Eine Frau hatte dort gegen sieben Uhr morgens einen kleinen Jungen entdeckt, der mutterseelenallein durch den Ort lief.

Der Zweijährige durfte während seines Aufenthalts in der Polizeistation die Uniformen der Beamten anprobieren. © Polizeiinspektion Marktredwitz



Der Zweijährige durfte während seines Aufenthalts in der Polizeistation die Uniformen der Beamten anprobieren. Foto: Polizeiinspektion Marktredwitz



Der kleine Mann war nur mit einem Schlafanzug bekleidet und kam der 39-Jährigen ganz alleine in der Bauvereinstraße entgegen. Da er auf keine ihrer Fragen reagierte, verständigte die Frau kurzerhand die Polizei. Kurz darauf war eine Streifenbesatzung der Polizei Marktredwitz vor Ort und nahm sich des Jungen an.

Versorgung mit Windeln, Lebkuchen und Malbüchern

Doch auch den Beamten gegenüber sprach der Kleine zunächst kein Wort. Die nahmen ihn daher mit auf die Wache und kümmerten sich zuerst um die dringenden Dinge: Wie die Ordnungshüter fachmännisch feststellten, benötigte der Junge frische Windeln. Dieses Problem konnte durch eine Spende eines Drogeriefachmarkts aus Selb schnell aus der Welt geschafft werden.

Und auch das Anlegen einer frischen Windel stellte für die Polizisten kein Problem dar, wie die Beamten stolz in einer Pressemitteilung schildern. Um dem kleinen Ausreißer die Wartezeit zu versüßen, wurde der Junge außerdem mit diversen Lebkuchen verköstigt und mit Malbüchern bespaßt. Die größte Freude bereiteten die Beamten dem Jungen allerdings mit einer Umkleideaktion: Großzügig ließen sie ihn in Polizeilederjacke und -mütze schlüpfen, was dem Kleinen "sichtlich Freude bereitete".

Schließlich gelang es den Polizisten, die Eltern des Jungen ausfindig zu machen. Wie sich herausstellte, war der Zweijährige ganz alleine zu seiner Wanderung aufgebrochen - seine Eltern hatten den Morgenspaziergang erst bemerkt, als der Junge schon lange aus dem Haus war. Sein Papa holte den kleinen Abenteurer schließlich von der Wache ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru, mt