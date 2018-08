Polizisten bergen ausgebüxte Schafe im Landkreis Hof

KONRADSREUTH - Was hat die Polizei mit Schafen zu tun? Für gewöhnlich nicht viel. Bei einem nicht ganz alltäglichen Einsatz am frühen Montagmorgen hatte eine Streife der Hofer Polizei alle Hände voll zu tun - diesmal war man allerdings keinen Verbrechern auf den Fersen.

Mit vereinten Kräften konnten die ausgebüxten Schäfchen wieder eingefangen werden. © Polizei Hof



Ein Anwohner am Lustgarten in Konradsreuth (Landkreis Hof) verständigte am Montagmorgen gegen 6.37 Uhr die Polizei, weil in seinem Vorgarten drei Schafe standen, die auf die Fahrbahn zu laufen drohten. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass die Schafe durch ein Loch im Zaun einer angrenzenden Weide in den Vorgarten geschlupft waren. Da der Besitzer der Tiere zunächst nicht zu erreichen war, wurde eine ortsansässige Tierärztin um Hilfe gebeten.

Mit vereinten Kräften und viel Geschick gelang es letztendlich, die Tiere in einen Pkw-Anhänger des Anwohners zu locken. Ohne jegliche Scheu begaben sich die Tiere auf die Ladefläche. In der Zwischenzeit wurde auch der Besitzer der Tiere erreicht. Dieser war glücklich, dass seine "Schäfchen wieder im Trockenen" waren und auf die Weide zurückgebracht werden konnten.

