Porschefahrer tankt für 120 Euro ohne zu zahlen

Mit 70 Litern Super im Tank auf und davon - vor 1 Stunde

BERG - Ein dicker Wagen, aber scheinbar kein Geld für Benzin: Ohne seine Spritrechnung von 120 Euro zu bezahlen, fuhr ein Porschefahrer von einer Raststätte an der A9 davon.

Am Samstagvormittag hielt der Mann mit seiner weiblichen Begleitung an der Rastanlage Frankenwald, um zu tanken. Außerdem kaufte er Snacks und Getränke, die er auch ordentlich bezahlte. Nicht so das Benzin: Obwohl er 70 Liter Super getankt hatte, fuhr er in Richtung München davon, ohne die Rechnung zu begleichen. Das Kennzeichen mit dänischer Zulassung und das Aussehen des Fahrers sind der Polizei bekannt. Die Verkehrspolizei Hof kümmert sich um den Fall und hat die Fahndung eingeleitet.

Besonders kurios ist die Tatsache, dass es sich bei dem betankten Wagen um einen geleasten Porsche Macan Turbo handelte - da hatte wohl jemand den Spritverbrauch beim Vertragsabschluss nicht bedacht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.