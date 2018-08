Primark: Zweite Filiale in Bayern eröffnet am 30. August

INGOLSTADT - Seit Jahren sehnen sich Fans des Textildiscounters Primark nach einer zweiten Filiale in Bayern, eine, die gerade von Franken aus schnell erreichbar ist. Jetzt steht der Termin für den neuen Laden in Ingolstadt.

Primark ist nach wie vor beliebt, gerade bei jungen Menschen. © dpa



Seit Monaten werkeln Arbeiter in den Ingolstädter City-Arcaden. Dort, in der Ludwigstraße im Zentrum der 130.000-Einwohner-Stadt, soll schon bald ein neuer Primark-Laden eröffnen. Der Textildiscounter ist, auch wegen seiner Niedrigpreise, bei Jugendlichen und jungen Menschen beliebt. In Bayern gibt es bislang aber nur eine Filiale in München, eine zweite in Frankfurt ist zwar von Franken aus in Fahrtweite - doch die Wege sind weit. Jetzt bestätigte Wolfgang Krogmann, Geschäftsführer des Konzerns in Deutschland und Österreich, gegenüber dem Donaukurier den Eröffnungstermin. Schon am 30. August, einem Donnerstag, geht es in den City-Arcaden los. Um 10 Uhr öffnen demnach die Primark-Pforten.

Zuvor hatte sich die Eröffnung der zweiten Filiale in Bayern immer wieder verzögert. Ursprünglich war der Start für 2017 angesetzt, doch es gab bauliche Probleme. In Ingolstadt nahm Krogmann jetzt laut dem Donaukurier den neuen Laden höchstpersönlich in Augenschein - und gab den Startschuss. In den City-Arcaden nimmt Primark künftig rund 3200 Quadratmeter auf zwei Stockwerken in Beschlag.

Das Konzept von Primark funktioniert über den Preis - T-Shirts, Hosen und Kleider gibt es dort für weit unter fünf Euro. Der Konzern gerät eben deshalb auch immer wieder in die Kritik. Erst Ende des vergangenen Jahres kündigte der Textildiscounter einen Imagewandel an. Man wolle künftig auf Nachhaltigkeit setzen, fairere Bedingungen mit Zulieferern aushandeln. Dafür trat Primark auch in ein Bündnis mit anderen Riesen der Branche wie H&M, Kik und Esprit ein.