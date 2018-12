Prognose: So wird das Wetter an Heiligabend

Wetterportale machen wenig Hoffnung auf Schnee - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Knistern unter den Füßen, Schnee auf den Dächern: Vor allem Kinder freuen sich über ein weißes Weihnachtsfest. Doch der Traum scheint für 2018 geplatzt zu sein.

In einer Woche ist es soweit: Das Weihnachtsfest steht an und in vielen Haushalten dürfen duftendes Essen, Kerzenschein und der Weihnachtsbaum nicht fehlen. Doch wie sieht es an Heiligabend mit Schneegestöber, weißen Dächern und einer Schneeballschlacht aus?

Bislang hatten es die Wetterportale spannend gemacht: Fundierte Prognosen sind erst zehn bis fünf Tage im Voraus möglich. Am Wochenende machten außerdem einige Flöckchen der Region eine Freude.

Nun prophezeien die Meteorologen für den Heiligabend Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad in Franken. Laut wetter.de liegt die Wahrscheinlichkeit für ein weißes Fest in der Region mittlerweile bei Null Prozent.

Auch im Rest Deutschlands könnte es grün bleiben: Die Schnee-Wahrscheinlichkeit variiert zwischen 0 und 10 Prozent. Nur noch in den Hochlagen, wie auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 Prozent.

Ein Super-Gau für alle Winter- und Weihnachtsfans: Für den 24. Dezember ist laut dem Portal wetter.com nach einem regnerischen Vormittag auch noch ein Sonne-Wolken-Mix angesagt. Wer sich da in Winterstimmung bringen will, braucht wohl etwas Fantasie.



