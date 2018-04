Prozessauftakt in München: Polizistin in den Kopf geschossen

Anklage wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung und versuchten Mordes - vor 19 Minuten

MÜNCHEN - Vor Gericht steht ein 38-Jähriger. Er wird beschuldigt, erst in der S-Bahn randaliert und später am Bahnhof einem Polizisten die Dienstwaffe entrissen und seiner Kollegin in den Kopf geschossen zu haben. Ein Zeuge schildert Details.

Polizisten stehen vor dem S-Bahnhof in Unterföhring bei München auf einer Straße. Bei Schüssen sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Polizistin. © Sven Hoppe/dpa



Beim Prozessauftakt um Schüsse auf eine junge Polizistin am S-Bahnhof Unterföhring bei München hat ein Zeuge am Dienstag die Ereignisse kurz vor der Tat geschildert.

Er sei am Morgen des 13. Juni 2017 in Ismaning in die S-Bahn in Richtung München gestiegen und habe auf dem Handy seine E-Mails gelesen, sagte der Mann. "Aus dem Nichts" habe ihm ein Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Mitreisende hätten den Angreifer dann von ihm weg gezogen.

Der 38-jährige Angeklagte ist seit der Tat in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Anklage wirft ihm gefährliche und schwere Körperverletzung sowie versuchten Mord vor.

dpa