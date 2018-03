Prüfung: Vergabepraxis der Bezirkskliniken in Ordnung

Thema im Bezirkstag in Ansbach - Ministerium hat keine Beanstandungen - vor 19 Minuten

ANSBACH - Der Bezirkstag hat sich am Donnerstag in öffentlicher Sitzung mit der umstrittenen Vergabepraxis der Bezirkskliniken Mittelfranken beschäftigt. Demnach hat die Sonderprüfung des Innenministeriums keine Beanstandungen ergeben.

Zu dem Verfahren, das bisher unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist, waren drängende Fragen aufgetaucht. So sind die Bedingungen für die Suche nach einem geeigneten Fachmann so verändert worden, dass auch eine Firma zum Zuge kommen kann, die bereits für den Bezirk tätig war und der Verwaltung deshalb genehmer sein könnte als andere. In der Ausschreibung war das mit einer "Erklärung Interessenkollision" ausgeschlossen worden. Das Innenministerium in München hatte jedoch aufgrund der Kritik angekündigt, "eingehend zu prüfen", ob die Vermeidung von Interessenkonflikten ausreichend berücksichtigt wurde.

Am Donnerstag wurde nun im Bezirkstag öffentlich über die Vergabepraxis und das Prüfungsergebnis des Ministeriums diskutiert - mit dem Ergebnis, dass München keine Beanstandungen hat.

Weitere Informationen folgen.

nn