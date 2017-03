"Pulse of Europe": EU-Befürworter demonstrieren in Nürnberg

NÜRNBERG - In Städten wie München und Frankfurt läuft die Bewegung schon seit einigen Wochen, an diesem Wochenende hält "Pulse of Europe" auch in Nürnberg Einzug: Am Sonntag ab 14 Uhr wollen und sollen sich Bürger, die noch auf die "Karte Europa" setzen, in der Straße der Menschenrechte versammeln - je mehr desto besser.

Die europafreundliche Bewegung "Pulse of Europe" versteht sich als Gegenbewegung zum populistischen Rechtsruck der letzten Jahre innerhalb der EU. Foto: dpa



Ziel ist es, die Idee von Europa zu stärken, die Vorteile bewusst zu machen und den erklärten EU-Gegnern in den Ländern der Gemeinschaft ein klares Contra entgegenzusetzen. Vor allem wollen die Initiatoren ein deutliches Signal gegen Austrittsbestrebungen setzen und den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen. Dabei sind die Kundgebungen weniger als klassische Demonstration angelegt: Die Organisatoren betonen vielmehr den nicht-institutionellen, familiären Charakter – der Auftritt von offiziellen Vertretern und Sprechern von politischen Parteien oder von Organisationen und Einrichtungen, die als Profis in Sachen Europa unterwegs sind, ist eher nicht erwünscht: "Pulse of Europe" versteht sich als echte Basisbewegung.

Vor allem richtet sich das Augenmerk an diesem Sonntag auf die bevorstehenden Parlamentswahlen in den Niederlanden: Nicht erst am kommenden Wochenende, sondern bereits am Mittwoch sind die Bürger in dem Nachbarland an die Urnen gerufen – hätte der umstrittene Geert Wilders mit seiner Agitation gegen die EU dort Erfolg, wäre das Wasser auf die Mühlen beispielsweise der französischen Front National-Chefin Marine Le Pen – und sicher auch der deutschen AfD.

"Wir wollen auch ein Signal in diese Nachbarländer senden mit der Aufforderung: Bleibt bei uns!", sagt Matthias Meier, einer der Organisatoren der Nürnberger "Pulse of Europe"-Gruppe. Ein Bericht in einem Nachrichtenmagazin hatte ihm, erzählt er, vor ein paar Wochen den Anstoß gegeben, selbst aktiv zu werden. "Das ist genau das, was wir jetzt brauchen", meint der angehende Kulturgeograf.

Über Facebook fand er Gleichgesinnte; rund ein Dutzend Leute haben sich inzwischen schon mehrmals zu den nötigen Vorbereitungen getroffen. Weitere Versammlungen sind dann auch an allen folgenden Sonntagen geplant, mindestens bis zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich Ende April.

Programm zum EU-Geburtstag

Zum 60-jährigen Bestehen der EU, also zum Jubiläum der Römischen Verträge von 1957, plant auch das Europa-Büro der Stadt mit verschiedenen Partnern eine größere Veranstaltungsreihe, beginnend mit einem Aktionstag am 24. März vor der Lorenzkirche.

Um für den Europa-Gedanken und die Weiterentwicklung der Union zu werben, sind aber nicht nur klassische Vorträge und Diskussionen, sondern unter anderem auch eine Wanderung, ein Karikaturen-Workshop und ein Fotowettbewerb geplant.

Wolfgang Heilig-Achneck

