Pünktlich zum CKM: Die Winterwalze rollt auf Franken zu

Frost, Eis und Schnee sind für das Wochenende vorhergesagt - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Der Winter hat Franken erreicht: Pünktlich zur Eröffnung des Christkindlesmarktes zeigt sich das Wetter von seiner frostigen Seite, die Temperaturen sinken unter null.

Franken kleidete sich am Donnerstag ganz in Weiß. © Laureen Eggmann



Das war schön. Der erste Schnee verzückte Franken am Donnerstag, teilweise rieselte es richtig dicke Flocken vom Himmel. Liegen geblieben ist in Nürnberg leider nur wenig bis gar nichts, aber die Metropolregion verwandelte sich teilweise in ein Winterwunderland. Die besten Bilder zum magischen Schneezauber findet ihr hier.

Doch wie sieht es am Freitag aus? Zum Auftakt des Christkindlesmarktes erwarten die Besucher eisige Temperaturen um den Gefrierpunkt, so prophezeit es zumindest wetter.com. Für wen das ganze Weihnachtsmarktspektakel noch zu früh kommt, der kann sich alternativ mit unseren Wochenendtipps beschäftigen und die passende Unterhaltung finden.

Am Samstag bleibt es weiter kalt. Maximaltemperaturen von mickrigen drei Grad sagt der Wetterochs voraus - Schneien wird es allerdings nicht. Dafür scheint die Sonne und es bleibt zur Abwechslung sogar trocken. Ganz anders sieht es im Alpenbereich aus. Dort können die Temperaturen bis in den zweistelligen Minusbereich sinken, so der DWD. Auch mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee ist zu rechnen.

Und am Sonntag? Da erwartet Franken wieder ein leichter Schneefall bei Temperaturen zwischen 0 und minus zwei Grad. Laut des Wetterdienstes von nordbayern.de können sich Frühaufsteher aber am Vormittag über leichten Sonnenschein freuen. Erst am Nachmittag ist mit Niederschlag zu rechnen.