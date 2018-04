Pünktlich zum Wochenende strahlt die Sonne

Die Temperaturen überschreiten die 20-Grad-Marke - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Zum Volksfest-Endspurt beglückt uns der Wettergott mit sonnigen Temperaturen. Über 20 Grad erwarten uns am Samstag und Sonntag, erst am Montag gönnt sich die Sonne eine kleine Auszeit.

Vorab muss man sich aber noch mit dem Freitag herumärgern, denn der Wetterochs prognostiziert uns den ganzen Tag über schauerartige und teilweise gewittrige Regenfälle. Da können auch Höchsttemperaturen von 17 Grad nicht Abhilfe schaffen. Ein klassischer Freitag, der 13. also. Zudem lässt ein meteorlogisches Phänomen aufhorchen: Der Blutregen, allerdings nicht bei uns in der Region.

Das Wochenende verwöhnt uns dann mit Sonne pur. Schon am Samstag sind strahlender Sonnenschein und Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad zu erwarten. Bestes Wetter also, um noch einmal das Nürnberger Volksfest in vollen Zügen zu genießen. Für alle, die noch anderweitig Planungshilfe für dieses sonnige Wochenende brauchen, kommen hier unsere Wochenendtipps:

Am Sonntag legt die Sonne laut wetter.com noch einmal eine Schippe drauf, die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke und legen damit den Grundstein für eine warme und sonnige Frühlingswoche.

Diese startet am Montag mit Höchsttemperaturen bis 18 Grad, allerdings ohne strahlenden Sonnenschein. Immerhin soll es trocken bleiben, der Wetterdienst von nordbayern.de prophezeit ein geringes Niederschlagsrisiko.