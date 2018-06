Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Triathlon für die ganze Familie: Junior-Challenge in Roth Bei dem Junior- und Familien-Challenge am Samstag in Roth zeigten die Junioren, dass sie schon (fast) in die Fußstapfen der Großen treten können. 200 Meter mussten sie schwimmen, 10 Kilometer radfahren und 2,5 Kilometer laufen.

Vielfältig und speziell: "Kunst in Dachsbach"-Ausstellung Gelungener Neuanfang in der Dachsbacher Ausstellungstradition. "Kunst in Dachsbach" setzt nach der positiven Resonanz im großen Gästekreis der Vernissage neue, reizvolle Akzente. Dafür sorgen nahezu 50 Künstlerinnen und Künstler an vier Ausstellungsorten mit jeweils ganz eigenem Charakter noch bis Sonntagabend.