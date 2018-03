Rabiate Partynacht: Betrunkene beschäftigen Polizei in Hof

18-Jähriger geht auf Feiernde los - 23-Jährige will Taxi nicht bezahlen - vor 41 Minuten

HOF - Keine leichte Nacht hatten die Polizisten im oberfränkischen Hof: Die Beamten hatten es gleich mit zwei alkoholbedingten "Sorgenkindern" zu tun. Beide hatten einen Alkoholpegel von über zwei Promille und verhielten sich extrem aggressiv.

Zuerst mussten die Beamten am Freitagabend in die Wilhelmstraße in Hof ausrücken. Dort veranstaltete ein 19-Jähriger eine exzessive Party. Laut Polizei floss reichlich Alkohol.

Völlig unverhofft rastete plötzlich ein 18-Jähriger aus Oberkotzau komplett aus. Er verpasste insgesamt vier anderen Partygästen im Alter von 17, 18, 19 und 34 Jahren mehrere Faustschläge.

Die herbeigerufene Polizei konnten den äußerst aggressiven und "groß aufsprechenden" Schläger kurze Zeit später an einem Hauseingang stellen. Da er sich auch von den Beamten nicht beruhigen ließ, nahmen ihn diese kurzerhand in Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der junge Mann aber mit all seinen Kräften. Er gab "alle erdenklichen Beleidigungen von sich", heißt es in einem Bericht der Polizei. Außerdem drohte er damit, die Beamten umzubringen, sollte er sie "irgendwann erwischen".

Ein Alkoholtest auf der Wache ergab bei dem jungen Mann einen stolzen Wert von 2,02 Promille. Somit musste der 18-Jährige die Nacht bei der Polizei verbringen. Die von ihm verprügelten Partygäste erlitten leichte Prellungen. Er selbst muss sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidung verantworten.

Cannabis und Alkohol

Einige Stunden später mussten die Polizisten erneut ausrücken. Diesmal hatte eine 23-jährige Hoferin offenbar zu tief ins Glas geschaut. Die Frau ließ sich am frühen Samstagmorgen von einem Taxi nach Hause fahren. An der Kreuzung Münsterweg/Beethovenstraße hielt der Fahrer an, die Dame konnte die Fahrt aber nicht bezahlen und rannte davon.

Kurze Zeit später bemerkte die 23-Jährige jedoch, dass sie ihren Geldbeutel im Taxi vergessen hatte und kehrte freiwillig zurück. Als sie die herbeigerufenen Polizisten bemerkte, wollte sie erneut das Weite suchen. Doch die Beamten waren schneller und hielten die Frau fest. Die 23-Jährige war empört. Sie schleuderte den Beamten diverse Kraftausdrücken um die Ohren und verhielt sich äußerst aggressiv. Außerdem versuchte sie, nach einem der Polizisten zu treten.

Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als die Dame zu fesseln und in Polizeigewahrsam zu nehmen. Der Grund für ihr Verhalten war schnell klar. Sie hatte einen Alkoholwert von 2,20 Promille und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Es erfolgte eine Blutentnahme. Außerdem muss sich die rabiate Frau nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Leistungsbetrug verantworten.

