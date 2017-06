Teile der Nürnberger Innenstadt wurden am Dienstagnachmittag von der Polizei abgeriegelt. Offenbar eskalierte in einer Wohnung am Nürnberger Münzplatz ein Streit. Gegen 16.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

Frühling, Sommer, Fränkische: In der warmen Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von ihrer schönsten Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.