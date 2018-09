Randalierer in Rödental: Polizei sucht Zeugen

Zwei Jugendliche verursachten Gesamtschaden von knapp 3000 Euro - vor 26 Minuten

RÖDENTAL - Zwei jugendliche Täter zogen am Samstag randalierend durch Rödental (Landkreis Coburg), wobei sie mehrere Gegenstände beschädigten und einen Gesamtschaden von knapp 3000 Euro verursachten.

Am frühen Samstagmorgen um 05.45 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Brunnengasse in Rödental zwei jugendliche Täter, die gegen einen Begrenzungspfosten eines Grundstückes traten, woraufhin dieser sich lockerte. Zudem rissen die beiden ein daneben stehendes Verkehrszeichen aus dem Boden und nahmen es mit.

Auf seinem Grundstück in der Martin-Luther-Straße fand der Zeuge das Verkehrszeichen "Gehweg" sowie eine Pylone. Woher die beiden Sachen stammen und wo das andere Verkehrszeichen geblieben ist, ist noch nicht bekannt.

In ihrer Zerstörungswut beschädigten die beiden Jugendlichen auch noch das "Pillentaxi" einer Apotheke in der Oeslauer Straße. Sie verbogen die Antenne, rissen die überdimensionale "Tablette/Pille" vom Dach des Wagens und nahmen sie mit. Später wurde sie in einem anderen Grundstück aufgefunden und konnte an den Geschädigten zurück gegeben werden. Insgesamt verursachten die beiden einen Schaden von knapp 3000 Euro.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei 16- bis 18-jährige Männer: Einer war komplett schwarz gekleidet. Der andere trug einen weißen Kapuzenpulli mit einem neonfarbenen Muster und eine Brille.

Etwaige Zeugen oder Geschädigte, welche die beiden Personen von der Martin-Luther-Straße über die Brunnengasse durch die Oeslauer Straße in Richtung Neustadt bei Coburg beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, mögen sich bitte mit der Polizei Neustadt bei Coburg unter der Tel.-Nr: 09568/9431-0 in Verbindung setzen.

