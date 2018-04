Randalierer versuchte Beamten Dienstwaffe zu entreißen

Psychisch Belasteter wurde festgenommen und ins Krankenhaus eingewiesen - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - In der Nacht auf Dienstag randalierte ein zunächst Unbekannter in mehreren Gärten und beschädigte unter anderem eine Terrassentür. Nach seiner Festnahme versuchte der junge Mann einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Der 20-jährige psychisch Belastete befindet nun in einem Bezirkskrankenhaus.

Gegen 2 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Randalierer in der Lucas-Cranach-Straße ein. Der zunächst Unbekannte randalierte in den dortigen Grundstücken und beschädigte mit einem Blumentopf unter anderem eine Terrassentür.

Der 20-Jährige konnte durch Streifen der Polizeiinspektion Schweinfurt festgenommen werden und wurde zur Dienststelle gebracht. Während seiner Identitätsfeststellung versuchte der junge Mann unvermittelt einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen, was jedoch umgehend unterbunden werden konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 20-jährige, offenbar psychisch Belastete, nach einer Blutentnahme in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Zudem muss der Mann sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.

