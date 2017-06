Raphael Schäfer zeigt SamSon seine Lieblingsplätze

Der Ex-FCN-Torwart wohnt mit seiner Familie in Erlenstegen - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - In der Serie "Nebenan" führen uns Menschen zu Lieblingsplätzen in ihrer Nachbarschaft. Diesmal: Mit einem herrlich entspannten Raphael Schäfer in Erlenstegen.

Alle drei Schäfer-Töchter spielen ein Instrument. Eine sagte: "Ich lern nur Klavier, wenn du mitmachst". Also machte er mit. © Michael Matejka



Alle drei Schäfer-Töchter spielen ein Instrument. Eine sagte: "Ich lern nur Klavier, wenn du mitmachst". Also machte er mit. Foto: Michael Matejka



+++ Hier finden Sie den kostenfreien Artikel über Raphael Schäfer+++

Die gesamte (kostenpflichtige) Ausgabe ist seit Freitag, 18 Uhr, zu erreichen. Die Themen sind diesmal unter anderem:

* Titelstory: Bienen in Nürnberg - Imkern in der Frankenmetropole

* Sport: Schon mal von Cornhole gehört? Bei dieser Sportart geht es darum, Maissäckchen in eine runde Öffnung zu werfen

* Ausprobiert: Was für Spinner? An dem neuen Spielzeug kommt derzeit fast keiner mehr vorbei

* Portrait: I bims - Sebastian Zawrel alias Willy Nachdenklich von "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder"

Sie kennen SamSon noch nicht? Dann schnuppern Sie mal in die kostenlose Sonderausgabe rein. Darin hat die Redaktion Artikel aus vergangenen Ausgaben gesammelt.

SamSon ist das digitale Magazin der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung und steht als Web-Version unter www.samson-magazin.de, als App für das iPad und neuerdings auch als Android-App zur Verfügung, jeweils mit kostenlosen Probe-Ausgaben.

Mehr Infos unter www.nordbayern.de/digitalabo.