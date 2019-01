"Rascheln im Schritt": 21-Jähriger bunkert Drogen in Unterhose

NÜRNBERG - Ohne gültiges Ticket und mit Drogen in der Unterhose ist ein 21-Jähriger im ICE aus Würzburg unterwegs gewesen. Für den jungen Mann war in Nürnberg bei der Bundespolizei Endstation.



Der 21-Jährige konnte dem Zugbegleiter am Samstagabend im ICE von Würzburg nach Nürnberg keine gültige Fahrkarte vorzeigen, der DB-Angestellte meldete das der Bundespolizei. Als der Zug am Nürnberger Hauptbahnhof angekommen war, empfing den Schwarzfahrer am Gleis eine Streife. Doch der Mann konnte sich nicht ausweisen und wurde mit auf die Wache genommen. Als die Polizisten den Reisenden durchsuchten, fanden sie auch noch rund 50 Gramm Haschisch in dessen Unterhose. Gegen den Mann wurde dann nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen (Schwarzfahren) eingeleitet, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erst am 4. Januar hatte ein 41-jähriger aus Fürth synthetische Drogen im Schritt versteckt. Da der Mann in einem Geschäft im Hauptbahnhof eine Käsestange verspeiste ohne dafür zu bezahlen, wurde die Bundespolizei gerufen. Im Beisein der Beamten griff sich der Dieb immer wieder mal in den Schritt, dabei entstand ein ungewöhnliches Rascheln. Als der Verdächtige schließlich auf der Wache durchsucht wurde, fanden die Polizisten das Päckchen mit Rauschgift.

