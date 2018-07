Raststätte in Franken abgeriegelt: Plante Iraner Anschlag?

BAMBERG - Die Polizei riegelte am Samstag die Raststätte Spessart-Süd in Oberfranken ab - wegen eines Sprengstoffverdachtes. Gefunden wurde zwar nichts, der Fall beschäftigt jetzt aber auch die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg. Im Fokus: ein Iraner, gegen den ein internationaler Haftbefehl läuft.

Die Polizei brachte neben dem verdächtigen Auto Bagger und Kräne in Stellung - für eine mögliche Explosion. Foto: News5/Patzak



Die Stimmung an der Raststätte Spessart-Süd, die an der frequentierten A3 in Oberfranken liegt, sie war gespenstisch. Keine Autos, die betankt werden, keine Pendler die Pause an der sonst so beliebten Anlage machen - stattdessen ein Polizeibus, der sich an den nächsten reiht. Am Sonntagnachmittag schlug hier die unterfränkische Polizei zu, bei einer Kontrolle stießen sie auf einen Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Auch seine drei Begleiter wurden festgenommen, ihr roter Mietwagen weiträumig abgesperrt.

Es habe konkrete Hinweise gegeben, dass sich in dem Ford Sprengstoff befinden könnte, sagt die Polizei. Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes rückten an, auch die Bereitschaftspolizei war vor Ort. Gefunden haben sie nach einer mehrstündigen Aktion: nichts. Und dennoch bleiben die Verdächtigen vorerst in Gewahrsam.

Bild: Verdächtiger ist iranischer Diplomat

Sie haben sich in Belgien womöglich strafbar gemacht, teilt die Bamberger Generalstaatsanwaltschaft lediglich mit. Die Behörden dort haben bereits die Auslieferung beantragt, das Oberlandgericht in Oberfranken werde in den kommenden Wochen darüber entscheiden. Was genau er in Belgien getan haben soll, bleibt zunächst unklar.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um einen iranischen Staatsbürger handeln soll. Die Bild-Zeitung will jedoch bereits mehr wissen. Demnach ist der Festgenommene der Diplomat Assadollah A., ein Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes MOIS (Ministerium für Information und Sicherheit). Er soll in die Planung eines Anschlages auf iranische Oppositionelle in Paris verwickelt sein.

500 Gramm Sprengstoff in Auto

Die belgische Zeitung De Standaard berichtet, dass der in Franken verhaftete Mann in Zusammenhang mit einem iranischen Ehepaar steht, das erst kürzlich in Antwerpen verhaftet wurde. Sie sollen einen Anschlag auf Mitglieder der iranischen Oppositionspartei MEK geplant haben. Die Ermittler stoppten sie mit 500 Gramm Sprengstoff an Bord in einem Auto - offenbar auf dem Weg nach Paris. In einem Kulturbeutel sei zudem der Zündmechanismus versteckt gewesen.

In welchem Verhältnis der bei Aschaffenburg verhaftete Iraner und das Ehepaar stehen, ist derzeit noch unklar. Dazu wollten sich weder die Generalstaatsanwaltschaft noch die Polizei konkret äußern. Auch dazu, was dem Mann konkret vorgeworfen wird, schweigen die Behörden bislang.

