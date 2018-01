Räuberische Erpressung - Drogendealer brutal überfallen

Minderjähriger Dealer überfallen und mit Waffen bedroht - vor 2 Stunden

COBURG - Bereits im Herbst 2017 haben vier junge Männer bei einem Drogendeal einen 17-Jährigen brutal überfallen. Mit einem Geldbetrag konnten die mutmaßlichen Täter flüchten.

Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens bekamen die Kriminalbeamten des Rauschgiftkommissariats Coburg Ende letzten Jahres einen Hinweis auf einen nicht alltäglichen und brutalen Vorfall: Mittelpunkt der anfänglichen Untersuchungen der Polizisten waren ein damals 17-jähriger und ein 18-jähriger Drogendealer. Zwischen den beiden fand untereinander ein reger Handel mit Marihuana in einer nicht geringen Menge statt.

Trotz des intensiven Handels entschloss sich der 18-Jährige im Herbst letzten Jahres dazu, bei einem Treffen das bestellte Rauschgift seinem Geschäftspartner mit Gewalt abzunehmen. Hierzu nahm er die Hilfe von drei Komplizen im Alter von 19 bis 21 Jahren in Anspruch. Sie sollten in der Nähe des vereinbarten Übergabeortes, auf einem Feldweg bei einer Tankstelle im Landkreis Coburg, mit Sturmhauben maskiert das Opfer mit einer Schreckschusswaffe, einer sogenannten Soft-Air-Pistole und einem Schlagring überfallen.

Zu dem Treffen kam das mutmaßliche Raubopfer mit einem weiteren Jugendlichen. Auf ein vereinbartes Zeichen hin näherten sich die drei maskierten Männer. Hierauf flüchteten der 17-Jährige sowie sein Begleiter und warfen das mitgebrachte Rauschgift weg. Ein Täter forderte sogar durch eine Schussabgabe mit der Schreckschusswaffe die Flüchtenden zum Stehenbleiben auf. Nachdem die Verfolger die zwei Männer stellen konnten, nutzten sie ihre Waffen, um von ihren Opfern das mitgeführte Bargeld zu bekommen. Einer aus der Gruppe hielt daher auch die echt aussehende Soft-Air-Pistole seinem Opfer drohend an den Kopf.

Mit einem hohen zweistelligen Geldbetrag flüchtete die Vierergruppe letztlich vom Tatort ohne ihr eigentliches Ziel, das bestellte Rauschgift: Das weggeworfene Marihuana war in der Dunkelheit nicht mehr auffindbar.

Aufgrund des sehr gewaltbereiten Vorgehens der Täter führte die Kriminalpolizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg ihre Ermittlungen intensiv fort. Die vier Männer konnten festgenommen werden und sind seit Mitte Dezember in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Dort warten sie nun auf ihren Prozess. Sie müssen sich unter anderem wegen der besonders schweren räuberischen Erpressung und des Handeltreibens mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln demnächst vor Gericht verantworten.

vek