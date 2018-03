Raubüberfall Aschaffenburg: Bewaffnete Täter auf der Flucht

Großfahndung im Stadtgebiet läuft - Polizei warnt die Bevölkerung - vor 40 Minuten

ASCHAFFENBURG - Bewaffnete Männer haben am Montagvormittag ein Juweliergeschäft in der Fußgängerzone überfallen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter auf Fahrrädern in verschiedene Richtungen geflüchtet sind. Sie warnt die Bevölkerung, auf keinen Fall selbst einzugreifen.

Kurz vor 10.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf einer Passantin ein. Drei Täter seien in das Juweliergeschäft in der Herstallstraße auf Höhe Badergasse eingedrungen und hätten Reizgas versprüht. Derzeit läuft eine Großfahndung der Aschaffenburger Polizei im Innenstadtbereich. Die Ermittler gehen momentan davon aus, dass die Täter zunächst zu Fuß und dann mit Fahrrädern geflüchtet sind.

Fahndungsbeschreibung:

Einer der Männer ist etwa 35 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, hat dunkle, seitlich gescheitelte Haare und trägt einen weißen Trenchcoat, Schal, gelbe Sonnenbrille, weiße Hose und weiße Schuhe.

Ein weiterer Täter ist etwa 25 Jahre alt und trägt eine grüne Mütze, eine weiße Jacke mit grau abgesetzten Ärmeln, eine hellblaue Jogginghose und auffällig blaue Turnschuhe. Ein dritter trägt dunkelblaue Turnschuhe von Nike mit weißer Sohle.

Wer die Täter auf der Flucht - vermutlich in Richtung Freihofsplatz - gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich sofort über Notruf 110 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Der Artikel wurde um 11.54 Uhr aktualisiert.