Er flog eine fünf Meter tiefe Böschung hinab: Ein Motorradfahrer stürzte bei Straßdorf im Landkreis Hof am Montagabend schwer. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Ein Rettungshelikopter brachte den Mann (25) mit schweren Verletzungen in eine Fachklinik.