Raus jetzt! Bald zeigt der Herbst seine hässliche Fratze

Bis Mitte der Woche gibt's nochmal bis zu 33 Grad, dann folgt Ernüchterung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Herbst kann auch ganz anders - und wie! Schon bald zeigt der September seine hässliche Fratze, ein Temperatursturz steht an. Am Freitag könnte dann der ganz große Knall folgen.

Halloween ist zwar noch ein paar Wochen entfernt, trotzdem geht's am Wochenende zu wie im tiefsten Herbst. © dpa



Halloween ist zwar noch ein paar Wochen entfernt, trotzdem geht's am Wochenende zu wie im tiefsten Herbst. Foto: dpa



Eigentlich erwartet uns eine Sommersonnesuper-Woche, vielleicht die letzte in diesem Jahr. Selten war ein September so goldig, weiß der fränkische Wetterochs. Der Allzeit-Temperaturrekord für die zweite Woche des Monats liegt bei 33,3 Grad - und für den Dienstag prognostiziert der Wetter-Experte bis zu 33 Grad. Es geht historisch zu derzeit, so viel ist klar.

Auch der Mittwoch schlägt in dieselbe Kerbe. "Es bleibt sonnig und trocken", weiß der Wetterochs. Wie gehabt also. Ideales Freibadwetter, 30 Grad, packt die Badehose aus!

Bilderstrecke zum Thema Die beliebtesten Freibäder in der Region Badehose, Strandtuch und Sonnencreme - Sommer bedeutet Spaß für die ganze Familie. Die Freibäder in der Region laden zum Schwimmen, Sonnenbaden und Entspannen ein.



Dann aber kommt Sand in den Hitze-Motor. Aus dem Südwesten rauscht eine dicke Kaltfront auf Franken zu. Es frischt auf - und wie! "Ob es dabei auch zur Ausbildung von Schauern und Gewittern kommt, ist noch unsicher", sicher ist aber: Das Thermometer rauscht in den Keller.

Zwar gibt es einige Modelle, die den Spätsommer noch etwas länger in Franken belassen. Die meisten Experten ahnen jedoch Böses. wetter.de beispielsweise sieht am Donnerstag den Temperatursturz kommen. Und, mal wieder, weiß der Wetterochs Genaueres: "Das ist eine komplette 180-Grad-Wende zu den Vortagen". Gewitter, Regen - alles dabei, was man nicht unbedingt braucht.

Auch das Wochenende wird verregnet. Tagsüber mit etwa 18 Grad, nachts sogar mit zwischen zwölf und sieben Grad.