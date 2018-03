Razzia auf A3: Polizei stellt 1650 Ecstasy-Pillen sicher

48-Jähriger kam in U-Haft - Weitere Drogen in Wohnung gefunden - vor 1 Stunde

KIST - Fahnder der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried staunten bei einer Kontrolle am Dienstagvormittag auf der A3 nicht schlecht: In einem Wagen entdeckten die Beamten insgesamt 1650 Ecstasy-Tabletten. Doch das war lange noch nicht alles.

Gegen 11.30 Uhr geriet der Wagen auf der A3 bei Kist (Landkreis Würzburg) ins Visier der Zivilbeamten. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Polizisten das Fahrzeug genauer unter die Lupe und entdeckten in einem Versteck insgesamt 1650 Ecstasy-Tabletten.

Die Beamten nahmen den 48-jährigen Fahrer des Wagens noch an Ort und Stelle fest. Wegen des Verdachts des Handeltreibens ordnete ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in Kaufbeuren an. Dabei stießen die Polizisten auf weiteres Rauschgift in großer Menge. Die Drogen wurden sichergestellt.

Der Ermittlungsrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den Mann. Wegen gesundheitlicher Beschwerden kam er jedoch vorerst in ein Krankenhaus. Nach seinem Klinikaufenthalt wird der48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verlegt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge führt die Kripo Würzburg.

