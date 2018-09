Razzia in Oberfranken: Gibt es eine neue Spur im Fall Peggy?

In Lichtenberg und Marktleuthen gab es am Mittwoch zwei Großeinsätze

NÜRNBERG - Er ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands: Vor 17 Jahren ist die damals neun Jahre alte Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. Im Juli 2016 wurde ihre Leiche entdeckt. Wer Peggy umgebracht hat, ist bis heute unklar. Jetzt gibt es laut mehreren Medienberichten eine heiße Spur.

Die damals neunjährige Peggy verschwand im Mai 2001 spurlos. © dpa



Die damals neunjährige Peggy verschwand im Mai 2001 spurlos. Foto: dpa



In Oberfranken gab es am Mittwoch zwei Großeinsätze der Polizei, die im Zusammenhang mit dem Fall Peggy standen. © NEWS5



In Oberfranken gab es am Mittwoch zwei Großeinsätze der Polizei, die im Zusammenhang mit dem Fall Peggy standen. Foto: NEWS5



Aufregung in Oberfranken: In Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) und Lichtenberg (Landkreis Hof) hat es am Mittwoch zwei Großeinsätze der Polizei gegeben. Nach Informationen von Focus-Online wurde dabei ein Mann festgenommen, bei dem es sich um den mutmaßlichen Mörder von Peggy handeln soll. Er soll demnach bereits ein Geständnis abelegt haben. Der Mann gehörte nach Informationen der Frankenpost bereits kurz nach Peggys Verschwinden zum Kreis der Verdächtigen.

Wie die Bild berichtet, befindet sich der Verhörte bereits wieder zu Hause, weil ein dringender Tatverdacht derzeit nicht bestehe. Von Polizei und Staatsanawaltschaft gab es bislang keine Bestätigung der Berichte. Die Pressestelle der Polizei Oberfranken erklärte nur, dass es in Marktleuthen und Lichtenberg zwei Polizeieinsätze gab.

Fall Peggy: Chronik einer einzigartigen Kriminalgeschichte

In jedem Fall handelt es sich um eine weitere Episode in einem der rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands. Am 7. Mai 2001 war Peggy als damals neunjähriges Mädchen im oberfränkischen Lichtenberg auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. 15 Jahre später, im Sommer 2016, fand ein Pilzsammler in einem Waldstück etwa 20 Kilometer von Lichtenberg entfernt in Thüringen Knochen des Mädchens.

