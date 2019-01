Reanimation erfolglos: Junge Frau in der Oberpfalz getötet

Rettungsdienst konnte der 22-Jährigen nicht mehr helfen - Polizei ermittelt

ALTENSTADT AN DER WALDNAAB - In einem Mehrfamilienhaus in Altenstadt bei Weiden (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) wurde in der Nacht auf Mittwoch eine schwer verletzte Frau gefunden. Der Rettungsdienst konnte die 22-Jährige nicht mehr retten. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus und ermittelt.

Die Polizei wurde gegen 3 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Altenstädter Lindenweg gerufen, mehrere Anrufer hatten eine verletzte Frau gemeldet. Als die ersten Streifenbesatzungen eintrafen, fanden sie dort eine nicht mehr ansprechbare junge Frau. Der Rettungsdienst konnte sie nicht mehr reanimieren, sie starb noch am Fundort.

Die Umstände vor Ort deuten darauf hin, dass die Frau gewaltsam zu Tode kam, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der 22-Jährigen um eine syrische Staatsangehörige. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen übernommen und untersucht die genauen Hintergründe der Tat.

