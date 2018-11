Rechte marschieren durch Wunsiedel: Bürger halten dagegen

WUNSIEDEL - Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in Wunsiedel gegen die rechtsextreme Szene. Deren Anhänger marschierten wie schon in den Jahren zuvor durch ein Wohngebiet im Norden der Stadt.

Das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt", die örtlichen Kirchengemeinden und ein Wunsiedler Gymnasium organisierten den bürgerlichen Protest in der Stadt. Wie die Polizei mitteilt, versammelten sich mehr als 300 Bürger am Marktplatz, um Flagge gegen Rechtsextremismus zu zeigen. Im Vorfeld veranstalteten die Kirchen Gottesdienste und zogen mit ihren Teilnehmern zum Marktplatz. Etwa 30 Personen nahmen an der Versammlung der Organisation "DIE PARTEI" teil.

150 Personen folgten dem rechtsextremen Aufmarsch im Wunsiedler Norden, angemeldet von einem Aktivisten aus der Szene. Mehrere hundert Einsatzkräfte aus Oberfranken sowie zahlreiche Einsatzeinheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei waren vor Ort im Einsatz. Die Demonstrationen verliefen auf beiden Seiten ohne große Vorkommnisse, teilten die Beamten mit.

