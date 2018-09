Rechte Szene ade: Bereits 100 Aussteiger in Bayern

Der Freistaat hilft mit einer persönlichen Betreuung - vor 29 Minuten

MÜNCHEN - Mit Hilfe des staatlichen Aussteigerprogrammes in Bayern haben bisher 108 Menschen die rechtsextremistische Szene verlassen. Wie das Landesamt für Verfassungsschutz in München weiter mitteilte, wollten 235 Menschen das Angebot seit der Einführung im Jahr 2001 nutzen.

98 davon seien nicht geeignet gewesen, 18 hätten das Programm abgebrochen und 11 seien derzeit im Aussteigerprogramm. Wer aus der rechten Szene aussteigen will, bekommt im Freistaat eine persönliche Betreuung. Der bayerische Verfassungsschutz will sich aber Erfahrungen einer Online-Beratung anschauen, die die Kollegen in Niedersachsen anbieten.

"Grundsätzlich ist es Ziel des staatlichen bayerischen Aussteigerprogrammes, die Zugänge und Angebote für Ausstiegswillige möglichst niedrigschwellig und effektiv zu gestalten", teilte ein Sprecher mit. Hierzu könne das Online-Angebot der niedersächsischen "Aktion Neustart" ein guter Beitrag sein. Die digitale Hilfe könne die intensive persönliche Beratung und Betreuung zwar nicht ersetzen, aber möglicherweise ergänzen.