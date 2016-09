Regen ade: Wochenausklang zeigt sich vielversprechend

Bis zu 20 Grad werden von Donnerstag bis Samstag erwartet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Spätsommer hat sich endgültig davon gemacht, aber nach verregneten Tagen zeigt sich der Herbst nachsichtig. Regenschauer dürften nur noch selten der Fall sein, kurzärmelige Kleidung wird aber weiterhin im Schrank verharren.

Juhu! Der Regen lässt sich in dieser Woche nur noch vereinzelt blicken. Dafür zeigt sich die Sonne wieder in aller Regelmäßigkeit. © dpa



Am vergangenen Wochenende bekamen wir das Septemberwetter voll zu spüren. Ein heftiger Regenguss folgte dem nächsten. Doch nun droht im wahrsten Sinne Ruhe vor dem Sturm. Laut dem Wetterochs verspricht das Wetter von Dienstag bis Donnerstag ein mildes Treiben. "Trübes Wetter mit geringfügigem Nieseln ist daher ebenso möglich wie eitel Sonnenschein", legt sich Frankens Wetterguru fest.

In Zahlen sieht das Ganze laut dem Wetterdienst von nordbayern.de wie folgt aus. Temperaturen um die 10 bis 18 Grad lassen am Dienstag noch so manchen mit Sicherheit frösteln. Doch nachdem sich der Nebel wieder löst, stibitzt für wenige Stunden auch mal die Sonne aus der Wolkendecke hervor - ergänzt von einem schwächelnden Nordostwind.

Auch am Mittwoch bleibt es trocken. Mit bis zu 7,5 Sonnenstunden prophezeit wetter.de wieder strahlende Aussichten übers Frankenland. Auch der Regen hält sich über den gesamten Tag zurück - die Wahrscheinlichkeit beträgt freudige null Prozent.

Am Donnerstag setzt sich der positive Trend fort. Bei Temperaturen von bis zu 19 Grad soll es den ganzen Tag über heiter sein. Ein Kaffee im Freien oder eine kleine Fahrradtour Richtung Biergarten sind also noch einmal drin. Kleiner Wermutstropfen: Erst ab 9 Uhr erreichen die Temperaturen erstmals den zweistelligen Bereich. Frühaufsteher sollten also eine Jacke mitnehmen.

Der Freitag und Samstag versprechen erneut ein angenehmes Wochenende bei Temperaturen von bis zu 20 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de berichtet. Zwar überquert uns ab Freitag eine "schwache Kaltfront", welche aber ein trockenes Lüftchen mit im Gepäck hat. Somit verspricht auch der Samstag nach vereinzelnden Schauern wieder trocken und warm zu werden, so der Wetterochs.