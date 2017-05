Regen im Anmarsch: Unwetterwarnung für Franken

Örtlich kann es am Freitag zu Gewitter und Sturmböen kommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage drohen nun Regen und stellenweise Unwetter. Am Samstag beruhigt sich das Wetter wieder und es bleibt größtenteils trocken, aber bewölkt. Der Sonntag wird der schönere Tag.

Am Freitag werden gegen Nachmittag dunkle Wolken und Regen erwartet, örtlich kann es auch zu Gewittern und Sturmböen kommen. © News5 / Grundmann



Aus westlicher Richtung nähert sich eine Kaltwetterfront, die am Freitag Regen und böigen Wind nach Franken bringt. Laut wetter.com ist es am Vormittag noch leicht bewölkt mit einer niedrigen Regenwahrscheinlichkeit, ehe am Nachmittag der Wind zunimmt und es örtlich zu Schauern und vereinzelten Unwettern kommen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Bezirke Unterfrankens und Teile Mittelfrankens eine Wetterwarnung heraus. Die Temperaturen fallen dabei von warmen 23 Grad am Mittag auf 12 Grad in den Abendstunden. Dann rechnet das Wetterportal wetter.com mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Schirm nicht vergessen!

Auch Autofahrer müssen sich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Besonders nach heißen Phasen kann Schmutz auf der Straße bei einsetzendem Regen zunächst einen schmierigen Film bilden.

Bei plötzlichem Starkregen hilft nur eines: "Tempo reduzieren", sagt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland. Und notfalls Warnblinker anstellen, rechts ran fahren und stehen bleiben. Auf der Autobahn sollten die Fahrer auf dem Standstreifen halten. "Vor allem, wenn die Scheibenwischer die Wassermassen nicht mehr bewältigen können und ich nichts mehr sehen kann", sagt Sander.

Die Nacht auf Samstag wird weiterhin regnerisch bei 9 Grad, ehe der Regen langsam abnimmt. Der Samstag wird von wetter.com bewölkt, aber bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 5 Prozent überwiegend trocken vorausgesagt. Die Temperatur steigt dabei bis maximal 17 Grad an.

Am Sonntag wird es dann ein wenig freundlicher, es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei bis zu 20 Grad bliebt es voraussichtlich trocken. So startet dann auch die neue Woche, am Montag zeigt sich die Sonne immer mal wieder zwischen den Wolken, die Temperatur bleibt bei 20 Grad.

Ganz so schlimm wie vergangenes Wochenende, als eine Böenwalze über Franken rauschte, soll es also nicht werden.